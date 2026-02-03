الذهب يرتفع بأكثر من 3% بعد موجة بيع حادة



وكالات

ارتفع الذهب بأكثر من 3% اليوم الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر تقريبا سجله في الجلسة السابقة، مع استعداد المشاركين في السوق لغياب بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.7% إلى 4837.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة، وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل 4.5% إلى 4859.30 دولار للأوقية.

قال مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة أمس الإثنين، إن تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يحظى بمتابعة دقيقه لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.

وأغلقت الحكومة جزئيا يوم السبت بعد عدم تمكن الكونجرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى، وأقر مجلس الشيوخ حزمة إنفاق يوم الجمعة.

كان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الإثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء.

وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.

وحافظ الدولار على مكاسبه اليوم، إذ طغت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة لسياسة الاحتياطي الاتحادي على المخاوف بشأن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في 2026.

وينتعش المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية من 50 إلى 18 بالمئة مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.9% إلى 84.09 دولار للأوقية.

وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 3% إلى 2183.64 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا 2918.80 دولار في 26 يناير، وزاد سعر البلاديوم 2.7% إلى 1765.75 دولار، وفقا للغد.