أسعار ومواصفات هاتف هونر X9d الجديد

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الجديد " هونر X9d " الذي يتميز بمقاومة الماء والغبار وفق أعلى المعايير العالمية IP68 وIP69K.، وفقا للشركة.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.79 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع استثنائي يصل إلى 6000 شمعة، إضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6 Gen 4، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة تضم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تصميم هونر X9d

يأتي هونر X9d بألوان الأسود والذهبي والأحمر والأخضر، ويبلغ طوله 161.9 ملم وعرضه 76.1 ملم وسمكه 7.8 ملم بوزن 193 جرام.

ويأتي الجهاز مصنوع من إطار جانبي من الألومنيوم وظهر من الزجاج أو الجلد الصناعي.

شاشة وأداء هونر X9d

يحمل الهاتف شاشة AMOLED بدقة 1200×2640 بكسل (+1.5K) تعرض مليار لون بكثافة 427 بكسل لكل إنش، وتدعم تقنية HDR ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتأتي الشاشة محمية بزجاج متين من نوع Aluminosilicate. أما من ناحية الأداء، فيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 ثماني النواة، مصمم بتقنية 4 نانومتر، مدعوم بمعالج رسوميات Adreno 810، ما يضمن سرعة في الأداء وكفاءة في استهلاك الطاقة.

تخزين هونر X9d

الهاتف متاح بخيارين للتخزين الداخلي: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، لكنه لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، بينما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9 من هونر.

كاميرات هونر X9d

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ثنائية، حيث تتكون من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي، وعدسة واسعة بدقة 5 ميجابكسل.

وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وتتيح تسجيل الفيديو بجودة FHD فقط.

بطارية هونر X9d

يتميز الهاتف ببطارية بسعة 8300 مللي أمبير، وهي من نوع سيليكون كاربون وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

الهاتف مزود بسماعتين ستيريو، ويدعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل شبكات 5G وWi-Fi 6 وNFC، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C 2.0 مع دعم OTG.

ميزات هاتف هونر X9d

الهاتف يقدم شاشة عالية الجودة، بطارية كبيرة وأداء القوي وكاميرا خلفية متطورة، ومقاومة الماء والغبار وفق أعلى المعايير.

عيوب هونر X9d

ويفتقر الجهاز إلى بعض المزايا مثل الشحن اللاسلكي، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، دعم eSIM، وإمكانية تركيب بطاقة تخزين خارجية كما أن دقة الكاميرا الواسعة تبقى محدودة عند 5 ميجابكسل فقط.

سعر هونر X9d

يُطرح هونر X9d عالميا بسعر 355 دولار لنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، وبـ 405 دولار لنسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.