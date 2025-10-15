وكالات

أعلنت منصة يوتيوب، إطلاق قسم جديد مخصص لمحتوى الصحة النفسية للمراهقين، ما يُسهّل على المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً العثور على معلومات مناسبة لأعمارهم حول موضوعات مثل الاكتئاب، والقلق، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطرابات الأكل.

وعندما يبحث المراهقون عن مصطلحات مثل "الاكتئاب" في شريط البحث في يوتيوب، سيظهر صف خاص من مقاطع الفيديو المحددة في أعلى النتائج.

قالت يوتيوب، إن هذه الفيديوهات تأتي من مصادر موثوقة ومُصممة ما يتناسب مع المرحلة العمرية للمراهقين.

وتعاونت المنصة مع منظمات متخصصة في معلومات الصحة النفسية والرفاهة للشباب، مثل معهد تشايلد مايند.

ويُمثل هذا الإطلاق خطوة نحو جعل يوتيوب مصدرًا موثوقًا للمستخدمين الأصغر سنًا الذين يواجهون تحديات في الصحة النفسية.

وتشير دراسة استقصائية أُجريت في 2023 من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إلى أن 39.7% من الطلاب شعروا بالحزن واليأس المستمرين، بينما أفاد 28.5% منهم بأن حالتهم النفسية كانت سيئة.

علاوة على ذلك، تُعدّ هذه إضافةً بارزةً للمنصة، إذ من المهمّ الوصول إلى المراهقين في الأماكن التي يبحثون فيها بالفعل عن المعلومات، مثل يوتيوب، حيث أفاد 9 من أصل 10 مراهقين باستخدامهم للمنصة، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

ومن المقرر طرحُ هذه الميزة الجديدة المُخصّصة للصحة النفسية للمراهقين للمستخدمين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والمكسيك، وفرنسا، وأستراليا خلال الأسابيع المُقبلة، وفقا للعربية.