تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

وزيرة الإسكان: الإسراع في إجراءات التقنين وتيسير الخدمات للمواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين وفق الضوابط القانونية والجداول الزمنية المحددة، مع العمل على توفير المرافق والبنية التحتية بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها.

تقرير يستعرض معدلات الإنجاز وخطط العمل المستقبلية

تلقت الوزيرة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، عقب اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بحضور مسؤولي أجهزة المدينتين وقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

استعراض موقف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة

أوضح التقرير ما تم إنجازه في ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، ومعدلات التقدم المحققة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب عرض خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لتسريع إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية.

متابعة مشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة

كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، ومعدلات التنفيذ المحققة، مع مناقشة أبرز التحديات القائمة وسبل التغلب عليها، بما يحقق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

ملف الشروق على طاولة المتابعة

استعرض التقرير مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق، خاصة بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، متناولًا نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات، وتحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء لتقليص المدد الزمنية المطلوبة للانتهاء من الإجراءات.

تطوير منظومة التقنين ودعم التحول الرقمي

كما تم بحث سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع التركيز على دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات بما يحقق أعلى مستويات الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات المواطنين.

وزيرة الإسكان: إزالة المعوقات والانتهاء من أكبر عدد من الملفات

في هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مؤكدة ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن المختلفة، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين.

وكدت وزيرة الإسكان استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين بمدينتي العبور الجديدة والشروق، إلى جانب باقي المدن الجديدة، مع توفير مختلف أوجه الدعم الفني والإداري اللازمة لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المنظمة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين ودعم خطط التنمية والاستثمار.