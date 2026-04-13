تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن طرح جديد خلال الشهرين المقبلين.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي وطريقة التقديم.

أولا طريقة التقديم:



التقديم يتم على مرحلتين الأول من خلال عمل حساب على منصة مصر الرقمية وملء البيانات الخاصة بالمتقدم والحصول على كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية والتي كانت تقدر بـ700 جنيه في الإعلان الأخير وهو سكن لكل المصريين 7، ثم تبدأ الخطوة الثانية وهي سداد مبلغ جدية الحجز في مكاتب البريد، واستكمال البيانات على منصة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي:

1- استمارة الحجز والإقرار للوحدة السكنية موقعين بخط اليد – من كراسة الشروط.

2- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة سارية.لوائح الإسكان

4- شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للفرد أو الأســرة.

5- أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة، عمـل إضافـي – امـلاك الزراعيـة أو العقارات أو الأراضـي – معاش استثنائي.. وهكذا.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

6- يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.دليل عقارات

7– شـهادة التأمينات الاجتماعية إن وجـدت موضحـُا بهـا المهنـة والأجـر التأمينـي أو صـورة مـن البطاقـة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:



8– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

9 -صـور مـن الشهادات الرسـمية المثبتة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهى كما يلي:

وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ورقـم قومـي مُميكـن.

قيـد عائلي مُميكـن لصاحـب الطلـب مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملة.

10- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.



شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي:



1 – أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة ومصري الجنسيه.

2- في الإعلان الأخير كان شرط المرتب أن يكون لا يقل عن 3500 جنيه ولا يزيد عن 12 ألف للأعزب و15 ألف للمتزوج.

3- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته

4- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين.

5- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.تقييم عقاري

6- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

7- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8 – أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها والمرتبط بها عملا.

9 – أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.تأجير شقق

10 – أن لا يكون هناك أي عداد باسم المتقدم أو زوجته.

