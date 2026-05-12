أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ملف البنية التحتية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قطاعي السياحة والاستثمار.

طارق شكري: مصر تستحق أن تكون ضمن أفضل المقاصد السياحية عالميًا

قال رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، في تصريحات صحفية، إن مصر تستحق أن تكون ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في جذب السياحة، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى مضاعفة جهود التسويق السياحي بالشكل المناسب.

وأضاف أن نشر ثقافة التعامل مع السائح بين المواطنين يمثل عنصرًا مهمًا في دعم القطاع السياحي وتحسين صورة مصر أمام الزائرين.

رئيس مطوري العقار: شكل المطار أول انطباع لدى السائح

أشار طارق شكري إلى أن تجربة السائح تبدأ منذ لحظة وصوله إلى المطار، مؤكدًا أن تحسين الصورة الذهنية والانطباع الأول للسائح أمر شديد الأهمية.

وأوضح أن إزالة الكمين الموجود أمام المطار منذ أسبوعين كانت خطوة إيجابية، واصفًا إياه بأنه كان يمثل “حاجزًا نفسيًا” ويتسبب في تأخير الزائرين.

طارق شكري: الأمن مهم لكن دون التأثير على السياحة

شدد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري على أهمية تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة السياحية، مؤكدًا أن الأمن عنصر أساسي، لكن يجب تطبيقه بطريقة لا تؤثر سلبًا على تجربة السائح.

وأضاف أن مصر مرت خلال آخر 12 عامًا بتجربة استثنائية ساهمت في تغيير شكل الدولة وتحويل العديد من المشروعات إلى واقع ملموس.

رئيس مطوري العقار: الطرق الحديثة دعمت السياحة والاستثمار

وأوضح طارق شكري أن وجود شبكة طرق وكباري ووسائل نقل متطورة يعد عنصرًا أساسيًا في دعم السياحة والاستثمار.

وأشار إلى أن مصر كانت تحتل المركز 118 عالميًا في جودة الطرق حتى عام 2018، بينما أصبحت اليوم في المركز 18 عالميًا، بتقدم يصل إلى 100 مركز.

طارق شكري: تطوير الساحل الشمالي جذب استثمارات عربية ضخمة

استشهد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري بتجربة الساحل الشمالي، مؤكدًا أن المنطقة كانت تعاني سابقًا من الحوادث وضعف الخدمات بسبب الطرق.

وأضاف أن التطوير الكبير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تحسين الخدمات والبنية التحتية، ساهم في جذب استثمارات إماراتية وعربية ضخمة إلى الساحل الشمالي.