استكملت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بمشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة، بتفقد بوغاز منطقة 24، بقرى مارينا والذي يهدف إلى استغلال المنطقة الشاطئية إلى جانب تطوير البحيرات الداخلية وتجديد حركة المياه بها.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية، ومسؤولو الجهاز.

واستمعت وزيرة الإسكان إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يشمل إنشاء بوغاز بطول 220 مترًا يربط بين البحر والبحيرات، بما يسهم في دعم البرامج السياحية والتنموية بمركز مارينا السياحي.

ثم تفقدت وزيرة الإسكان ومرافقوها الممشى السياحي الرابط من مارينا (5) إلى مارينا (7)، والذي يتضمن تنفيذ ممشى سياحي متكامل بطول 2750 مترًا، يضم مسارات للمشاة بعروض مناسبة باستخدام بلاطات إنترلوك عالية الجودة، إلى جانب مسارات مخصصة للدراجات لتحقيق الأمان وتنظيم الحركة. كما يشمل المشروع مناطق جلوس واستراحات موزعة على طول الممشى، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات خشبية توفر الظل.

رئيس جهاز القرى السياحية: زراعات ونخيل ومسطحات خضراء ضمن تطوير مارينا

أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يتضمن أيضًا أعمال تنسيق موقع متكاملة تشمل زراعات متنوعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة موفرة للطاقة، بما يسهم في إبراز المظهر الجمالي للممشى ليلًا ورفع كفاءة الإضاءة.

وأضاف أن التصميم يراعي توفير مسارات آمنة ومهيأة لذوي الهمم، مع إمكانية إضافة عناصر جذب وخدمات متنوعة، تشمل مناطق انتظار، وأكشاكًا خدمية، ودورات مياه، بما يحقق تجربة ترفيهية متكاملة، ويعزز من القيمة السياحية والحضارية لمنطقة مارينا بالساحل الشمالي.