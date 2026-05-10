استهلّت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم بمشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، خلال جولتها بمارينا 1 و2، معدلات تنفيذ أعمال التطوير، واطّلعت على نسب الإنجاز وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدة ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ وتكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، بما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة مارينا، ويوفر بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.

ثم تفقدت "المنشاوي"، بحسب بيان وزارة الإسكان، الأحد، مشروع نفق الطريق الساحلي،

الذي يهدف إلى ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يتضمن إنشاء نفق مائي بعرض 16 مترًا وطول يقارب 650 مترًا، بما يسهم في تحسين حركة المياه وتحقيق الربط بين المسطحات المائية. كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال أساسات عميقة تتراوح أطوالها بين 42 و48 مترًا، لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وتحمل الأحمال المختلفة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تناول الشرح أهمية المشروع في تحسين جودة المياه ومنع ركودها داخل البحيرات الجنوبية، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة المائية، ويدعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، ويسهم في رفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا العلمين السياحي.

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير مدخل مارينا 5 بطول 2 كم

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي كذلك أعمال تطوير مدخل مارينا 5 بطول 2 كم، والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم تجربة أكثر أمانًا وراحة لرواد مارينا.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل المسارات الرئيسية لحركة السيارات، إلى جانب تنفيذ ممشى حضاري للمشاة على جانبي الطريق، مع تخصيص أماكن لعبور المشاة وذوي الهمم، وفق المعايير الهندسية القياسية التي تضمن سهولة الحركة والوصول الآمن.

كما تتضمن أعمال التطوير تعزيز الطابع الجمالي والحضاري للطريق من خلال تنفيذ أعمال الزراعة على الجانبين وفي الجزيرة الوسطى، باستخدام مغطيات التربة والنخيل والأشجار المتنوعة، بما يتماشى مع الهوية العمرانية والطابع المميز لمنطقة مارينا.