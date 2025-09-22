تقلبات الدولار أربكت سوق العقارات والشركات تلجأ لمد فترات التقسيط

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، إن سوق العقارات في مصر شهد خلال عامي 2023 و2024 حالة من التوتر والارتباك نتيجة تقلبات سعر الدولار، وهو ما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على العقارات لحماية قيمة أموالهم.

وأضاف فكري، أن ارتفاع الدولار انعكس مباشرة على حساب تكلفة تنفيذ المشروعات، ما أدى إلى رفع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى التوقف مؤقتًا عن البيع لحين استقرار السوق. وأشار إلى أن عدداً من المطورين لجأوا إلى مد فترات السداد والتقسيط لتخفيف الأعباء المالية عن المشترين والحفاظ على معدلات الطلب.

وشدد فكري على أهمية أن تبتعد شركات التطوير العقاري عن لعب دور شركات التمويل، موضحاً أن هذا الدور يجب أن يقتصر على البنوك وشركات التمويل العقاري بما يساهم في تقليل الفوائد على العملاء وتحقيق توازن واستقرار أكبر داخل السوق.

وأكد أن فصل التمويل العقاري عن عملية البيع المباشر يمثل خطوة أساسية لضبط إيقاع السوق ودعم نمو القطاع على أسس أكثر استدامة.

