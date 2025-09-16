رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بجهة حكومية لتنظيم السوق

الإسكان: 55 ألف شقة جديدة ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر قريبًا

كتب – محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

طالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمر The Investor، باستحداث جهة حكومية تتولى تنظيم السوق العقارية، ووضع آليات تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين، بما يضمن استدامة القطاع.

وقال شكري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل"، إن الجهة المقترحة ينبغي أن تضطلع بدور محوري في تنظيم أعمال التسويق والدعاية، ووضع قواعد واضحة ومحددة لها، إلى جانب دراسة العقبات التي تواجه المطورين، وفي مقدمتها تسعير الأراضي بما يساهم في خفض أسعار الوحدات العقارية لتناسب القدرة الشرائية للعملاء.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل قاطرة رئيسية للتنمية، تسهم في دفع النمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكشف شكري عن أن عدد المطورين ارتفع من 75 مطورًا فقط قبل 10 سنوات إلى نحو 15 ألف مطور حاليًا، في ظل توجه الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من 6% إلى 14%.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن القطاع يرتبط بأكثر من 105 صناعات بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل.