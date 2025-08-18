مطور: العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة مستقبل الاستثمار العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عمر السعداوي، المطور العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة تاون رايترز، إن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة يمثل واحدة من أهم الفرص الواعدة بالسوق العقاري خلال الفترة الحالية، نظرًا لما تشهده هذه المدن من بنية تحتية قوية، ومشروعات حكومية واستراتيجية تعزز من جاذبيتها للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف السعداوي، أن العاصمة الإدارية أصبحت مركزًا إداريا وماليا متكاملا، وهو ما يزيد من قيمتها الاستثمارية على المدى الطويل، فيما تظل القاهرة الجديدة أحد أكثر المناطق استقرارا من حيث الطلب على السكن والخدمات، بفضل موقعها الحيوي وتوافر شبكات الطرق الحديثة.

وأكد أن تاون رايترز من أوائل الشركات العقارية التي استثمرت في العاصمة الإدارية، بمشروعات تجارية مثل Downtown Mall I وDowntown Mall II، إلى جانب مشروعات مميزة بالقاهرة الجديدة مثل Revolve، ومشروعات العاصمة الإدارية 88HUB وCentral Point وStrip Mall.

وأكد أن الشركة خصصن 600 مليون جنيه للإنشاءات خلال 2025، مع خطة لضخ مليار و200 مليون جنيه 2026، بما يعزز خطط التنفيذ ويلتزم بالمواصفات ومواعيد التسليم.

وأشار إلى أن العقار يظل وسيلة فعالة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن المصريين بطبيعتهم يعتبرون العقار "المخزن الآمن للقيمة"، مؤكدًا أن الأصول العقارية تحافظ على قيمتها بل وتحقق نمو مستمر مقارنة بأشكال استثمارية أخرى أكثر عرضة للتقلب.

وشدد السعداوي على أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين الشركات العقارية، ما سيدفعها لتقديم منتجات أكثر تنوعًا وتسهيلات تمويلية مبتكرة، وهو ما يمنح العملاء فرصًا أفضل للاختيار والاستثمار الآمن.

