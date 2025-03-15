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الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي لعمارات "سكن لكل المصريين" ببني سويف الجديدة

10:58 ص السبت 15 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مد كابلات الكهرباء لعمارات "سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل" بمدينة بني سويف الجديدة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بالعمارات تمهيدًا لتسليم الحاجزين، بجانب إنارة أعمدة الموقع العام للمشروع.

وأشار وزير الإسكان، في بيان السبت، إلى أنه تم بدء تنفيذ 84 عمارة بها 2016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع والجودة والمواصفات القياسية الموضوعة.

في السياق ذاته، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال إنزال ودمك طبقات الإحلال لمشروع "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بالمدينة، والتجهيز لصب الخرسانة العادية للعمارات.

كما تابع "عبد الجابر"، أعمال تأهيل واستكمال مرافق الحي السكني الرابع (طرق، مياه، صرف، كهرباء، تليفونات)، مؤكدًا على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمواصفات القياسية والجودة.

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شريف الشربيني وزير الإسكان سكن لكل المصريين بني سويف الجديدة وحدة سكنية محدودي الدخل
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