تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كومباوند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يُعد نموذجًا عمرانيًا متكاملًا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ودفع معدلات الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجولت وزيرة الإسكان، بعدد من المناطق الجاري العمل بها بالكومباوند، واطمأنت على جودة التشطيبات بإحدى الوحدات، حيث يتم تنفيذ كومباوند مزارين على مساحة 707 أفدنة بالشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويضم عددًا من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات السكنية بإجمالي 1428 وحدة للفيلات والشاليهات، و7999 وحدة سكنية بالعمارات، وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع مرحلة متقدمة، والذي يجمع بين السكن الفاخر والإطلالات المميزة وفرص الاستثمار الواعدة.

وفي جولتها، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل وتنفيذ الخدمات، فضلًا عن الموقف التنفيذي بالمناطق الجاري العمل بها.

ووجهت وزيرة الإسكان، بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، واستمرار صيانة المسطحات التي تم الانتهاء منها، مشددة على ضغط الأعمال المتبقية، للانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له.