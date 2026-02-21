إعلان

سكن مصر بالشروق.. موقف تنفيذ 2736 وحدة سكنية

كتب : محمد عبدالناصر

12:57 م 21/02/2026 تعديل في 12:58 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المهندسة راندة المنشاوي (3)
  • عرض 3 صورة
    المهندسة راندة المنشاوي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع سكن مصر بمدينة الشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ 9 عمارات سكنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشطيبات بعدد من الوحدات، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع مراجعة نسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

واستمعت المهندسة راندة المنشاوي، إلى شرحٍ تفصيلي عن مشروع سكن مصر بالمدينة بإجمالي 2736 وحدة سكنية، منها 2520 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، وجارٍ استكمال تنفيذ 9 عمارات، ومتوسط مساحة الوحدة: 130 مترًا مربعًا.

ووجهت وزيرة الإسكان، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها، ودفع للأعمال مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، والالتزام بالمدة الزمنية المقررة للأعمال، لتسليم الوحدات للحاجزين.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة الإسكان سكن مصر مدينة الشروق هيئة المجتمعات العمرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي - بيان رسمي
أخبار مصر

موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي - بيان رسمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
أخبار البنوك

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
مواعيد تسليم شقق سكن مصر وجنة مصر بالقاهرة الجديدة
أخبار العقارات

مواعيد تسليم شقق سكن مصر وجنة مصر بالقاهرة الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان