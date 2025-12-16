مطور عقاري يحذر من نقص محتمل في مواد البناء ويدعو لبدائل خارجية

قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، إن تعزيز التعاون المصري الإماراتي أمر هام في التوقيت الحالي، في ظل حركة التنمية الكبرى والمشروعات الضخمة الجاري تنفيذها.

وأوضح أن هناك مشروعات كبرى يتم تنفيذها في مصر، فضلًا عن وجود فرص استثمارية متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مثل العاصمة الجديدة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، مضيفًا أن شركات القطاع الخاص تشهد تناميًا في حجم الاستثمارات، وحققت مبيعات كبيرة خلال العامين الماضيين، بما دعم خططها نحو التوسع.

وأضاف نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن كل هذه المشروعات يتم تنفيذها في توقيتات متقاربة، وتحتاج إلى كميات ضخمة من مواد البناء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل مصانع وطاقات إنتاجية محلية، لكن يبقى السؤال حول مدى كفاية هذه الطاقات لتلبية الطلب المتوقع، موضحًا أن أي نقص محتمل في المعروض قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي وجود بدائل من أسواق أخرى بجودة مقبولة وأسعار مناسبة، للحفاظ على توازن السوق.

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الشركات الخارجية في مصر تتمثل في إجراءات الموانئ والجمارك والرسوم، وطول زمن الإفراج.

وأكد فكري أن دخول أي سوق جديد، سواء السوق المصري أو الإماراتي، يرتبط بتحديات تختلف من دولة إلى أخرى، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يكون بالتحرك واغتنام الفرص وعدم انتظارها، سواء للشركات المصرية أو الأجنبية.

وأشار فكري إلى أن مصر تمتلك نحو 250 ألف غرفة فندقية، مع استهداف إضافة 250 ألف غرفة أخرى خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، موضحًا أن الدولة أطلقت منظومة تمويلية لتشجيع المستثمرين على تشغيل الفنادق خلال عامين، مع تقديم تمويل مدعّم بأسعار فائدة منخفضة.

