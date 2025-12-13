كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والعدس والسكر واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 13-12-2025، كما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

