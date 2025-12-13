إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع العدس والسكر واللحوم والذهب

كتب : دينا خالد

03:29 م 13/12/2025



كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والعدس والسكر واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 13-12-2025، كما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

ارتفاع أسعار الفول والعدس والسكر واللحوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

14 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم





خريطة الأسعار اليوم أسعار الفول أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الدواجن سعر الذهب أسعار الأسماك أسعار الخضروات والفاكهة







