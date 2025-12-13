نائب وزير الإسكان يبحث احتياجات شركات المياه من الطلمبات

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي الشركة القابضة، احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا حرص الوزارة على زيادة نسبة المكون المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام والطلمبات بشكل خاص وتطبيق الأفضلية المحلية.

وأشار نائب الوزير، إلى أن ما تنتهجه وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة جاء متفقًا مع توجيهات زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، منوهًا بضرورة تشكيل لجنة عليا تهدف إلى حوكمة ومراقبة تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بكافة الجهات التابعة لقطاع المرافق وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام ودعم المنتج المحلي وتهيئة المناخ للشركات المصنعة للمنافسة فيما يتم طرحه من العمليات.

واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بتأكيد دعم وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة للمصنعين الوطنيين لتلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

