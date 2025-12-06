وزير الإسكان يتفقد شقق سكن لكل المصريين والمدينة التراثية بالعلمين

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين"، والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجهًا في هذا الصدد بضغط الأعمال بالعمارات التي لم يتم الانتهاء منها وتنسيق الموقع، والاستعداد لتسليم عدد من الوحدات للمستحقين في أقرب وقت.

كما تجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بالمدينة التراثية، وتابع الأعمال الجارية بها التي تبلغ مساحتها 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية - الساحة الرئيسية والساحات التجارية - أرض المعارض - المسجد - الكنيسة - المسرح الروماني - قاعة المؤتمرات - المباني التجارية والفندقية - الحي القديم - مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

اقرأ أيضًا:

أول رد رسمي على أنباء مصادرة جميع مركبات التوك توك

توجيهات مشددة من الرئيس لمواجهة الغش في الثانوية العامة

صور.. أكثر من 5800 فرصة عمل بـ10 محافظات - التخصصات والتقديم

تحديث الطقس.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية