مسؤولو وزارة الإسكان يستقبلون وفد البنك الدولي.. ماذا ناقشوا؟

كتب : محمد عبدالناصر

01:49 م 09/12/2025

الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان

استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، بعثة البنك الدولي ومُمثلي وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة ، لمتابعة ملفات التعاون المشرك ومنها: مشروع منحة الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر، وذلك بحضور مُمثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وبحسب بيان، وخلال اللقاء، استعرض ممثلو البنك الدولي الموقف التنفيذي للمشروع والأهداف المستهدف حقيقها على المستويات القومية والإقليمية، إلى جانب عرض أبرز الإنجازات المحققة، والتي شملت: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر كمرحلة أولى بعدد من المدن الجديدة، ومتابعة استراتيجية غرب القاهرة للمدن الجديدة.

كما تم استعراض نتائج تعظيم واستغلال الموارد بالمدن الجديدة، بالإضافة الي التقدم في ملف التحول الرقمي والبيانات المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدعم الفني المُقدَّم في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة.

كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، رؤية وزارة الإسكان للتعاون المستقبلي، من خلال طرح تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في عدد من المدن الجديدة كنموذج أولي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في تمويل منح جديدة تدعم جهود الدولة في التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية للتنمية الحضرية المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولي والحكومة السويسرية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأراضي والأصول والتسجيل العقاري بالمدن الجديدة.

الدكتور عبد الخالق إبراهيم وزارة الإسكان وفد البنك الدولي

