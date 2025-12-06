الحجز متاح| 20 صورة لشقق ديارنا بالمدن الجديدة - أماكن وأسعار

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان، من إجراءات الحجز في شقق ديارنا يوم 15 ديسمبر الجاري بعد أن تم فتح باب الحجز 16 نوفمبر الماضي من خلال منصة مصر العقارية.

للحجز في المشروع يتم التقديم عبر منصة مصر العقارية، من هنا.

ويبلغ مقدم الحجز 200 ألف جنيه، لكل المدن كما يبدأ سعر الشقق من مليون و664 ألف جنيه وحتى 3 ملايين و388 ألف جنيه.

ووفقًا لكراسة الشروط يتم تسليم الشقق كاملة التشطيب بمساحة من 104 حتى 154 مترًا، بعد عامين.

ويوجد مشروع ديارنا في مدن: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، ناصر الجديدة، قنا الجديدة، العلمين الجديدة، والسويس الجديدة.

مشروع ديارنا هو مجمع سكني حديث متكامل، يجمع بين الراحة والأمان مع تصميمات معمارية عصرية ووحدات سكنية بتشطيب متميز.

ويتميز المشروع بتوفير مساحات خضراء وخدمات متكاملة، مع نظام أمني وحراسة على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الخصوصية والطمأنينة.

ويمكن التعرف على الأسعار من خلال الرابط التالي: من هنا

اقرأ أيضًا:

استمرار الانخفاض وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

اليوم.. "المحامين" تدعو أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

تشمل التأشيرة والتذاكر والباركود.. تعرف على أسعار عمرة ديسمبر 2026