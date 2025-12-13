الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان جميعه غير شرعي

رام الله- (د ب أ)

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم السبت عن أبو ردينة قوله إن "تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي الذي صوّت في القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبر جميعه غير شرعي"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته".

وطالب الإدارة الأمريكية بـ "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع".

جاء ذلك ردا على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي قال فيها إنه "لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة. هذا ليس ضمًا ولا إعلانًا للسيادة".