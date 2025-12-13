تألقت النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر بإطلالات ساحرة تزينها الفساتين اللامعة التي جذبت أنظار على السجادة الحمراء، فجاءت متنوعة، بين الأناقة، لذا نستعرض أبرزها في السطور التالية.

صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بإطلالة لامعة، بفستان باللون الأزرق المائل للأخضر، جاء الجزء العلوي بتصميم يشبه جاكيت البدلة الرسمي، بينما اتسع الجزء السفلي ليشكل ذيلًا طويلًا، على طريقة حورية البحر، مضيفًا لمعانًا يخطف الأنظار.

درة

ظهرت الفنانة درة بإطلالة لامعة، واختارت فستانًا باللون الوردي بقصة "كب" ضيقة على شكل حورية البحر، مغطى بتطريزات لامعة وبراقة، وأكملت معه أقراط كبيرة لامعة، وخواتم ماسية، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة ناعمة.

واعتمدت مكياجًا قويًا ركز على عيون سموكي وأحمر شفاه بلون النيود، ليكتمل بريق الإطلالة الملكية بكل أناقة.

لبلبة

أطلت لبلبة بإطلالة ملكية لامعة، حيث اختارت فستان سهرة فضي ضيق على شكل حورية البحر، مع فتحة على شكل حرف V تضيف لمسة أنثوية راقية.

وأكملت إطلالتها بقفازات طويلة شفافة مزينة بتطريزات وفصوص لامعة على طول الذراع، وزينت الإطلالة بعقد قصير مرصع بالكريستال وحقيبة صغيرة، لتكتمل أناقتها الملكية اللامعة.

ليلى أحمد زاهر

أما الفنانة ليلى أحمد زاهر أطلت بإطلالة ملكية لامعة، وارتدت فستانًا بلون النيود الفاتح، مزين بالكامل بتفاصيل براقة تمزج بين الذهبي والفضي، بقصة راقية، ولامعة.

واختارت تسريحة شعر مستقيمة، مع مكياج طبيعي يبرز العيون بـ "أيلاينر" وأحمر شفاه بلون نيود خفيف، لتكتمل إطلالتها الملكية اللامعة بأناقة راقية.

