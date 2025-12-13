"سيبك من المدرب".. مرتضى منصور يتحدث عن أزمة محمد صلاح وسلوت

كل ما قاله أحمد حسن في أول ظهور له بعد "فضيحة" كأس العرب

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن أزمة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع المدرب أرني سلوت.

وقال مرتضى منصور، في مقطع فيديو متداول: "محمد صلاح هو محمد صلاح، شرف العرب، "سيبك" من المدرب، هيمشي في يوم من الأيام، محمد صلاح بتاريخه قاعد، وينضم لأي ناد برشلونة أو ريال مدريد، أندية كثيرة".

🇪🇬🗣️ رأي مرتضى منصور عن مشكلة محمد صلاح.

pic.twitter.com/qAwevWqZBW — عمرو (@bt3) December 13, 2025

وعن احتمالية انتقاله للدوري السعودي، قال مازحا: "يجي الخليج إعارة عشان يشتري مسجل وهو راجع، مع احترامي طبعا للدوري السعودي".

أزمة محمد صلاح وأرني سلوت

انفجر محمد صلاح غاضبا عقب مباراة ليدز يونايتد، وقال: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي - وهذا واضح للجميع - على مر السنين، وخاصة الموسم الماضي، وأنا أجلس على مقاعد البدلاء، ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلى عني. هذا ما أشعر به".

وأضاف: "من الواضح تماماً أن أحدهم يريد تحميلني كامل المسؤولية. لقد وعدني النادي بالكثير في الصيف، ولكنني حتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم وفوا بتلك الوعود، أقولها مراراً وتكراراً، كانت تربطني علاقة جيدة بالمدرب، وفجأة انقطعت علاقتنا تماماً، لا أعرف السبب. يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".