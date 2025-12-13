نعيم قاسم يحذر من "مشروع خطير" يستهدف لبنان.. ورسالة مباشرة لأمريكا

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بعد الاتفاق هو "استمرار للعدوان وهذا خطر علينا جميعًا".

وأضاف قاسم، اليوم السبت في كلمة ألقاها خلال احتفال نظمته وحدة العمل النسائي في حزب الله، أن كل نقاش يُعيد إلى ما قبل الاتفاق لا قيمة له، لافتًا إلى أن الجيش والدولة اللبنانية دورهما الحماية ومنع العدوان والمقاومة دورها المساندة.

وتابع: "حماية لبنان مسؤولية السلطة السياسية وإذا كان الجيش غير قادر يجب تعزيز سلاحه"، معتبرًا أن حصرية السلاح بالصيغة التي تطرح الآن هو مطلب أمريكي إسرائيلي.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني: "الاستسلام يؤدي إلى زوال لبنان"، مضيفًا "لا نخضع لأي تهديدات وتأثرنا من أي ثمن سندفعه سيكون أقل من الاستسلام".

وذكر قاسم، أن حزب الله استطاع أن يمنع العدو من تحيقق هدفه المتمثل في استئصاله، مؤدًا أن الحزب سيدافع "حتى لو أطبقت أمريكا السماء على الأرض ولن يُنزع السلاح تحقيقًا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا على لبنان".

ووجه حديثه للولايات المتحدة: "نقول لأمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض ولن يُنزع السلاح تحقيقًا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا على لبنان".

واعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن المبعوث الأمريكي الخاص توم براك يريد ضم لبنان إلى سوريا و"هذا مشروع خطير للغاية"، مضيفًا "على الدولة التوقف عن تقديم التنازلات".