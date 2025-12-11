الإسكان: طرح محال ووحدات إدارية وصيدليات في 5 مدن جديدة للبيع

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح محال ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات، إضافة إلى قطع أراضٍ بنشاط مخابز، في 5 مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (12م² : 80م²)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (50م² : 63م²)، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 11/1/2026.

وأشار جهاز مدينة العاشر من رمضان، في بيان له، إلى طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م² : 46م²) بالسوق التجارية بالقطعة رقم 1/3 بمركز خدمات الحي الـ20، وقطع أراضٍ بنشاط مخابز بمراكز خدمات الأحياء أرقام (20 و21 و24) بمساحات تتراوح بين (494م² : 778م²)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 6/1/2026.

وأضاف جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة أنه تم طرح 3 محال تجارية بالمبنى التجاري الإداري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي "55 فدانًا"، بمساحات تتراوح بين (33م² : 67م²)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 14/1/2026.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (14م² : 98م²) بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 26/1/2026.

وأضاف جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم طرح 8 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين (21م² : 102م²)، إلى جانب 3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 45.5م² للوحدة، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 19/1/2026.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات وقطع الأراضي والوحدات بمقار أجهزة المدن، كما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات خلال مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.