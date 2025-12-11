إعلان

الإسكان: طرح محال ووحدات إدارية وصيدليات في 5 مدن جديدة للبيع

كتب : محمد عبدالناصر

03:42 م 11/12/2025

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح محال ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات، إضافة إلى قطع أراضٍ بنشاط مخابز، في 5 مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (12م² : 80م²)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (50م² : 63م²)، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 11/1/2026.

وأشار جهاز مدينة العاشر من رمضان، في بيان له، إلى طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (15م² : 46م²) بالسوق التجارية بالقطعة رقم 1/3 بمركز خدمات الحي الـ20، وقطع أراضٍ بنشاط مخابز بمراكز خدمات الأحياء أرقام (20 و21 و24) بمساحات تتراوح بين (494م² : 778م²)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 6/1/2026.

وأضاف جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة أنه تم طرح 3 محال تجارية بالمبنى التجاري الإداري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي "55 فدانًا"، بمساحات تتراوح بين (33م² : 67م²)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 14/1/2026.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (14م² : 98م²) بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 26/1/2026.

وأضاف جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم طرح 8 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين (21م² : 102م²)، إلى جانب 3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 45.5م² للوحدة، بمختلف مناطق المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 19/1/2026.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات وقطع الأراضي والوحدات بمقار أجهزة المدن، كما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات خلال مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

جهاز مدينة دمياط الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخابز

