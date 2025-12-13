من الفستان الأبيض إلى الكفن.. مأساة عروسين في شهر العسل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لم يمضِ وقت طويل على الزفة، ولم تجف بعد زغاريد الفرح في القرية، حتى انقلب الحلم إلى مأساة، وتحول شهر العسل إلى شهر الألم.

داخل منزل بسيط بإحدى قرى مركز المنيا، أسدل الستار على قصة حب بدأت حديثًا، وانتهت فجأة مع تسرب غاز حوّل الفرح إلى حزن عميق بعد ثلاثة أسابيع في عش الزوجية.

في هدوء الليل، تسلل الغاز إلى المكان بينما كان الزوجان نائمين، غير مدركين أن الدقائق القادمة ستغيّر مصيرهما إلى الأبد.

مع انبعاث رائحة خانقة في الصباح، هرع الأهالي إلى المنزل، وطرقوا الأبواب لثلث ساعة متواصلة دون جدوى، حتى اضطروا لكسرها ليجدوا العروسين فاقدي الوعي، في مشهد أصاب الجميع بالذهول.

جرى نقل الزوجين على الفور إلى المستشفى، لكن القدر كان أسرع من محاولات الإنقاذ، إذ فارقت العروس "ه. ن" الحياة متأثرة بالاختناق، بينما يرقد زوجها "ج. أ" في حالة حرجة، تحيط به الأجهزة الطبية وأدعية الأهالي.

التحريات الأولية أكدت أن تسرب غاز البوتاجاز أثناء النوم وراء الحادث الأليم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وبينما انشغل الطب بالقضية، عاش أهل القرية حالة حداد، يبكون عروسًا لم تعش فرحتها، ويرقبون مصير زوج انتقل من الفرح إلى المأساة في لحظة واحدة.