مفاجأة.. هل التدخين "تقليدي أو إلكتروني" يخفف التوتر؟

نشر المركز القومي للبحوث مقالة علمية للدكتورة أسماء محمود، أستاذ الطب البيئي وبحوث التدخين وأمراض الصدر بقسم الطب البيئي والمهني، بعنوان "التدخين لا يُخفف التوتر.. بل يزيده!".

وأكدت الدكتورة أسماء محمود أن كثيرين يظنون أن التدخين يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، إلا أن الحقائق العلمية تؤكد عكس ذلك تمامًا.

وأضافت أستاذ الطب البيئي وبحوث التدخين وأمراض الصدر بقسم الطب البيئي والمهني، أن التدخين، سواء أكان تقليديًّا أم إلكترونيًّا، يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُزيد من معدلات التوتر والقلق لدى المدخنين.

وتابعت محمود: عند تدخين السيجارة، يصل النيكوتين سريعًا إلى المخ، فيحفِّز إفراز مواد كيميائية مثل الدوبامين، مما يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة والهدوء، لكن هذا التأثير لا يدوم سوى دقائق معدودة، يعقبها انخفاض في مستوى النيكوتين، فيشعر الشخص بالتوتر والعصبية من جديد، ويدخل في دائرة مغلقة من الإدمان النفسي والجسدي.

وأوضحت أستاذ الطب البيئي وبحوث التدخين: وتُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يُقلعون عن التدخين يستعيدون توازنهم النفسي تدريجيًّا خلال أسابيع قليلة، ويصبحون أكثر هدوءًا واستقرارًا، بعد أن يتخلص المخ من التأثيرات المضطربة للنيكوتين.

