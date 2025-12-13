إعلان

فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور

كتب : هاني صابر

10:23 ص 13/12/2025

حفل زفاف فريدة ابنة محمد هنيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار فيديو النظرة الأولى التي جمعت الفنان محمد هنيدي بابنته "فريدة"، حين شاهدها بفستان الزفاف، إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

ونشر موقع et بالعربي عبر موقع إنستجرام، فيديو مؤثر لهنيدي وابنته، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ربنا يكتبلك السعادة"، "ألف مبروك"، "ما شاء الله كأنه أخوها"، "الله يوفقها ويحفظلها أبوها" وغيرها من التعليقات.

واحتفل الفنان محمد هنيدي أمس، بزفاف ابنته فريدة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد السقا، نرمين الفقي، المنتج جمال العدل، أحمد رزق، أحمد آدم، محمد ثروت، مي سليم، عماد زيادة، مجدي الهواري.

اقرأ أيضا:

نرمين الفقي والسقا وأحمد رزق.. 20 صورة من زفاف فريدة محمد هنيدي

بالصور- رقص فريدة ابنة محمد هنيدي وزوجها على الدبكة في حفل زفافها

الفنان محمد هنيدي حفل زفاف فريدة ابنة محمد هنيدي محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل