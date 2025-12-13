فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور

أثار فيديو النظرة الأولى التي جمعت الفنان محمد هنيدي بابنته "فريدة"، حين شاهدها بفستان الزفاف، إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

ونشر موقع et بالعربي عبر موقع إنستجرام، فيديو مؤثر لهنيدي وابنته، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ربنا يكتبلك السعادة"، "ألف مبروك"، "ما شاء الله كأنه أخوها"، "الله يوفقها ويحفظلها أبوها" وغيرها من التعليقات.

واحتفل الفنان محمد هنيدي أمس، بزفاف ابنته فريدة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد السقا، نرمين الفقي، المنتج جمال العدل، أحمد رزق، أحمد آدم، محمد ثروت، مي سليم، عماد زيادة، مجدي الهواري.

