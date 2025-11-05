أسعار شقق الإسكان التعاوني والحجز أول ديسمبر

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في فتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة، يوم 1 ديسمبر المقبل.

وجاءت أسعار المشروعات على النحو التالي:

سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 25 ألف جنيه، حيث تراوحت أسعار الوحدات من 3 ملايين حتى 3 ملايين و800 ألف، وتكون المساحة الوحدة من 123 مترا حتى 150 مترا.

ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و50% تقسيط على 5 سنوات.. ويتم خصم 25% من ثمن الوحدة حال السداد الكاش.

وسجل سعر المتر في مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر 18 ألف جنيه، وسجلت الشقة 2 مليون و250 ألفا وحتى 2 مليون و800 ألف جنيه.

ويتم سداد 40% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و60% تقسيط على 5 أو 7 سنوات.. ويتم خصم 25% من ثمن الوحدة حال السداد الكاش.

وفي مدينة العاشر من رمضان سجل يعر المتر 7 آلاف جنيه، وتراوحت الأسعار بين 470 ألفا وحتى 840 ألف جنيه.

- الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات والسداد.

طريقة الحجز:

بداية من يوم 1 إلى 25 ديسمبر، يتم شراء كراسة الشروط بـ500 جنيه من مقر الهيئة الرئيسي بعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بعنوان: حي فيصل، تعاونيات الدلتا، عمارة 7، شقة 4.

ويمكن معرفة كل الشروط والمواصفات والمبالغ المالية من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، اعتبارًا من يوم الإثنين 1/12/2025، حتى يوم الخميس 25/12/2025.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، عبر الرابط التالي: www.Chc-Egypt.com

وأكدت الهيئة أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، إذ ستُجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.