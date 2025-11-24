كتب- محمد عبدالناصر:

شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات IWWI Cairo 2025 انعقاد جلسة فنية متخصصة تناولت أحدث الابتكارات في إدارة شبكات مياه الشرب.

وتم مناقشة تطبيقات متقدمة لحلول ذكية لدعم الابتكار والاستدامة للتنبؤ المكاني بالمخاطر والأعطال المحتملة وتقليل الفاقد باستخدام الذكاء الاصطناعي الجغرافي GeoAI وتقنيات تعلم الآلة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

وخلال الجلسة تم التأكيد على الدور المحوري للتقنيات الذكية في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستدامة، حيث تم استعراض نماذج عملية لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي في تحليل البيانات، والتنبؤ بالأعطال، وتحديد النقاط الحرجة داخل الشبكات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.

واستعرض الدكتور المهندس إبراهيم مختار إبراهيم من قطاع GIS بالشركة القابضة تجربة تطبيقية رائدة في محافظة سوهاج، تضمنت استخدام تقنيات GeoAI ونماذج تعلم الآلة لدمج البيانات المكانية وتحليلها بهدف التنبؤ بالأعطال المحتملة مثل التسربات والكسور، وقد أظهرت النتائج نجاح كبير في محاولة للتطبيق على مستوى الجمهورية.

وقدمت المهندسة ميرفت صلاح عبد الفتاح من شركة مياه دمياط عرض حول تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكميات الفاقد المحتملة داخل المناطق المعزولة، موضحة كيف تساهم هذه النماذج في تحسين خطط التشغيل وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة الشبكات.

وأكدت الجلسة أهمية دمج التحليلات الجيومكانية الذكية مع نظم المعلومات الجغرافية، وتبني نماذج تشغيل تعتمد على التحول الرقمي وربط قواعد البيانات، بما يدعم رفع كفاءة الإنتاج ويحقق أهداف الاستدامة المائية، ويعزز من قدرة الشركات على إدارة الشبكات بصورة أكثر دقة وفاعلية.