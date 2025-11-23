قال المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف التحول من إدارة المرافق إلى إدارة الموارد، من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة، والتوسع في مشروعات التحلية والمعالجة المتقدمة، ودعم التصنيع المحلي.

وأضاف شحاتة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض IWWI 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بفضل دعم الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، إلى جانب ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تحسين شامل لخدمات المياه والصرف الصحي في الريف المصري.

وتابع: "كما نعمل على تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التحول الرقمي في جميع مراحل التشغيل والإدارة".

وشدد على أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعاون والشراكة، باعتباره نافذة واسعة لتبادل الابتكارات والتعرّف على التكنولوجيا الألمانية والأوروبية المتقدمة في مجالات معالجة مياه الشرب والصرف الصناعي والحمأة والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الحدث يجذب اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية وتوطين التقنيات الحديثة فيها.

وأكد أن رؤية الشركة القابضة للمستقبل تقوم على بناء منظومة مياه أكثر ذكاءً واستدامة، تعتمد على الموارد غير التقليدية، وتطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أنظمة التنبؤ بالأعطال وتقليل الفاقد، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات.