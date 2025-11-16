التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان اليوم الأحد أولى مراحل حجز شقق ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة والإسكان الحر بعدد كبير من المدن الجديدة حيث يتم طرح 25 ألف وحدة.

ويكون مقدم الحجز بداية من 150 الف جنيه وحتى 250 الف جنيه، ويتم السداد بداية من يوم الاحد 16 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.

ويتم التقديم والحجز من خلال منصة مصر العقارية، https://realestate.gov.eg/

ووفقا لكراسة الشروط جاءت شروط التقديم على النحو التالي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ عام في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

يجوز للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز يعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

يعتبر التقديم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقديم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأُسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتهما المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات الي إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبني.

