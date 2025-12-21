إعلان

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل في حدائق العاصمة - (صور)

كتب : محمد عبدالناصر

08:48 م 21/12/2025
    شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
    شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
    شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
    شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
    شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة (7)
    شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

تفقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، مواقع تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل بالإعلان الرابع عشر، وبدء خطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال تنسيق الموقع ونهو تشطيبات الوحدات وتوافر المياه وإطلاق التيار الكهربائي، إضافة إلى متابعة أعمال الطرق وأماكن انتظار السيارات داخل المشروع، موجهًا بضرورة تكثيف فرق العمل ورفع جودة التنفيذ لضمان خروج المشروع بالشكل اللائق.

وأطلع رئيس الجهاز على الموقف التنفيذي لأعمال المرافق (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات الخارجية للعمارات ،إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام من تركيب بلاط الإنترلوك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة الإنشائية ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

وأكد أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، وتواكب تطلعات سكان المدينة نحو حياة أكثر جودة واستقرارًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وشدد المهندس أحمد العربي على استمرار برامج المتابعة الميدانية الدورية لمختلف قطاعات المدينة، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق العاصمة كمجتمع حضاري واعد يجسد رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

سكن لكل المصريين حدائق العاصمة الإسكان المتوسط

