وزير الإسكان يوجه بتطوير المحاور والطرق ومتابعة مشروعات شرق القاهرة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع رؤساء ومسؤولي أجهزة تنمية مدن "القاهرة الجديدة - الشروق - بدر - حدائق العاصمة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن.

في مستهل الاجتماع، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء أجهزة المدن، والذي تم التأكيد خلاله على العديد من النقاط، مشيرًا إلى أن هذا يلقي بالمسؤولية على فريق العمل بأكمله، وكل رئيس جهاز في مدينته.

وقال الوزير، إن جولة اليوم تأتي لمتابعة خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمحاور وهذا لا يقل أهمية عن أي مشروع يتم تنفيذه بالمدن وهي مهمة رئيس جهاز كل مدينة، حيث لا بد من دفع الأعمال في المشروعات والتأكيد على خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة وأعمال الإنارة بكافة المدن، مشددًا على ضرورة إعادة الشيء لأصله عند إجراء أي عملية من عمليات الصيانة بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة.

كما وجه الوزير، بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الجارية بالمدن، والعمل على إعداد صف ثانٍ من القيادات، والتحرك الفوري على الأرض وتحقيق نتائج ملموسة.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التوجيهات السابقة بمدينة القاهرة الجديدة، بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالطرق وتطوير المحاور بالمدينة شاملة (الزراعة - المرافق - الطرق - النظافة)، والأصول والفرص الاستثمارية المتاحة والرؤية المستقبلية لهذه الفرص، ورفع شبكات المرافق المنفذة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وحصر جميع الأصول غير المستغلة.

كما تابع الوزير، خطة الاستعداد لفصل الشتاء بالقاهرة الجديدة، وموقف مشروعات الشراكة ونسب إنجازها الفعلية، والموقف المالي للإيرادات والمصروفات، وآليات تأمين جميع المقار الخدمية والإدارية ضد الحرائق.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بوضع برنامج زمني للمشروعات الجارية والالتزام به مع الالتزام الكامل بخطة التسليمات الجارية للوحدات السكنية بمختلف المشروعات بالمدينة، وحصر الأراضي الشاغرة لتعظيم الاستفادة منها، وطرحها للمستثمرين.

ثم تابع وزير الإسكان، موقف أعمال صيانة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة بدر، وخطة تطوير الأحياء، وموقف أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور والتي تشمل الزراعة والمسطحات الخضراء، وتنفيذ شبكة ري فرعية وصيانة الطرق وتخطيط الحارات المرورية والميادين، وموقف المشروعات السكنية ومنها المرحلة الثالثة لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة، وسكن لكل المصريين محور متوسطي الدخل ، ومشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع "ديارنا" بجانب مشروعات الخدمات بالمدينة وموقف التغذية بمياه الشرب والري بمدينة بدر، ومنظومة الصرف الصحي، بجانب مناقشة مقترحات للفرص الاستثمارية، وموقف الإيرادات والمصروفات.

وناقش الاجتماع، موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، والتي تشمل المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، وموقف تفعيل التوجيهات السابق إصدارها للمدينة، والموقف التنفيذي للأراضي الخدمية بالمدينة، والأصول والفرص الاستثمارية المتاحة، وموقف رفع شبكات المرافق المنفذة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والموقف المالي للإيرادات والمصروفات عن عام مالي (سابق/ حالي)، بجانب التحديات والمعوقات بالمدينة مع عرض الحلول المقترحة لها، وموقف مشروعات الشراكة بالمدينة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأعمال الجارية بمنطقة زهرة الشروق والأعمال الجارية بالبوابة الخاصة بها.

وتابع وزير الإسكان، موقف مشروعات مدينة حدائق العاصمة، والتي تشمل (131548) وحدة تم وجارٍ تنفيذها، وموقف مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالمدينة بعدد 51 مشروعًا بالمرحلة الخامسة من سكن لكل المصريين، وموقف مشروعات الكهرباء والمرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، وموقف المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها من خلال المطورين العقاريين، مشروعات الشراكة بالمدينة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تنفيذ خطة التطوير، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمختلف مكونات المحاور، وسرعة رفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية للأعمال.

كما وجه بوضع خطة عمل تتضمن برامج زمنية للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لدفع العمل، وضرورة التواجد الميداني لمسؤولي الأجهزة بمواقع العمل والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات ودفع الأعمال.

