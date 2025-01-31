وزير الإسكان: 53 عمارة جديدة ضمن "سكن لكل المصريين" في أسيوط الجديدة - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة في عدد من القطاعات، موجها بضرورة دفع العمل وتذليل أي عقبات، وتعظيم دور جهاز المدينة في إطار مسئولياته.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم ويجري بمدينة أسيوط الجديدة تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية، ومشروعات مرافق وكهرباء، فضلا عن تخصيص العديد من قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وقطع أراض سكنية، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء للمناطق الحديثة، وغير ذلك من المشروعات.

وفى السياق نفسه، أوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال امتداد خط الطرد العاجل للخور الجديد، وخط الطرد الدائم ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي، فضلاً عن الانتهاء من مشروع تنفيذ المرحلة الثانية للطرق (طبقة أساس - طبقة رابطة اسفلتية) بمنطقة الإسكان الاجتماعى قطع أراض بمساحة ٣٧٥ فدانا، وجارٍ تنفيذ البينة الأساسية (مياه - صرف - طرق- فرمة) للمرحلة الأولى لمنطقة ١٣٠٤ أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية لمنطقة الإسكان المميز ومركز الخدمة الرئيسي.

53 عمارة جديدة ضمن سكن لكل المصريين

وأضاف أنه جار إسناد تنفيذ عدد ٥٣ عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة التوسعات الشمالية الغربية، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق لمنطقة ٨٥ فدانا، الإسكان المتوسط وتشمل (مياه - صرف - طرق - قطع تباب ) بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة، وتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وشبكات الري والزراعة لمنطقة شمال الجامعة بالامتداد المستقبلي، والانتهاء من أعمال الممشى السياحي بطول ٢ كم، وجارٍ استكمال أعمال تنسيق الموقع شاملا الري للمجاورتين الأولى والرابعة بمنطقة رجال الأعمال، وأعمال التنسيق الحضاري بمنطقة (٢٥٠) قطعة إسكان اجتماعي بالحي الأول، وجارٍ تنفيذ أعمال التنسيق والربط علي المرافق بمنطقة ٢٥٦ فدانا لمشروع ٩ عمارات، وجارٍ تنفيذ أعمال زراعة وشبكة ري جزر طريق ال ٦.٥ كم شاملة الخطوط الرئيسية والفرعية، وجارٍ تخطيط وتنفيذ شبكة التليفونات الرئيسية والثانوية لمنطقة ٣٧٥ فدانا، إسكان اجتماعي بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتم الانتهاء من عمل بوابة جمالية لمدخل المدينة من الناحية الجنوبية الشرقية، و جارٍ تنفيذ بوابة جمالية لمدخل المدينة من الناحية الشمالية الغربية.

وقال: تم تخصيص عدد ٨٤ قطعة أرض إسكان متوسط ضمن برنامج مسكن، وتم طرح عدد ٣١ قطعة إسكان متوسط وجارٍ تخصيص عدد ١٥٠ وحدة إسكان متوسط "مسكن"، وتم تخصيص أكثر من ٦٠ قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات وأنشطة مختلفة (سكني تجاري /تجاري / تجاري إداري / تجاري إداري سكني/ مخبز / مركز خدمة وصيانة سيارات/ مخازن/ صناعي ...)، وتم الانتهاء من تنفيذ فرع لبنك الإسكان والتعمير بمركز خدمات المدينة وجارٍ التشغيل، وتم الانتهاء من تنفيذ فرع بنك ناصر الاجتماعي وجارٍ التشغيل، وتم تشغيل نقطة شرطة الرحاب بمنطقة توسعات جنوب شرق المدينة، وتم افتتاح وتشغيل ٤ مساجد بمنطقتي شمال الجامعة ورجال الأعمال، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مقر إداري لشركة فودافون.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10.5 كم، وما عليه من أعمال صناعية، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – ري – طرق – فرمة) بمنطقة الأكثر تميزاً بالحى الثانى بالمدينة، واعمال شبكة كهرباء امتداد المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة، وأعمال رفع كفاءة خزان مياه سعة 500 م3، والانتهاء من أعمال ربط خط الطرد الدائم على محطة المعالجة، وجارٍ تصميم رافع مياه صرف بقدرة 30 ألف م3/ يوم لاستخدام المياه المعالجة في شبكات الري بالمدينة، وجارٍ إعادة تصميم الخط الناقل للمياه العكرة من المأخذ الي المحطة، ودراسة الاتزان الهيدروليكي لشبكة المياه بالمدينة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سبق تطوير المحاور الرئيسية ومداخل المدينة بهدف تطوير وزراعة المحاور الفاصلة بين المناطق المختلفة بالمدينة، وجارٍ استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بجميع القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التى تحقق متطلبات وراحة سكان مدينة أسيوط الجديدة.

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