آخر موعد لسحب كراسات "سكن لكل المصريين" للمطورين

كتب : أحمد الجندي

12:54 م 30/05/2026

سكن لكل المصريين

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" داخل 8 مدن جديدة، وذلك بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمطورين يتم من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تنظيم آليات تنفيذ الوحدات السكنية وفق ضوابط محددة.

أخر موعد لسحب كراسات سكن لكل المصريين

وقررت الوزارة مد فترة سحب كراسات الشروط حتى 14 يونيو المقبل بدلًا من 30 مايو الجاري، بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الشركات والمطورين العقاريين الراغبين في التقديم واستكمال مستنداتهم.

وأكدت أن الوحدات المطروحة سيتم بيعها بنظام التمويل العقاري وفق الشروط المعتمدة، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصًا ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، مع ضرورة موافقة جهة التمويل العقاري المتعاقدة مع الصندوق.

كما يشترط أن يتم توقيع عقد بيع ثلاثي بين المطور العقاري ومالك الوحدة وجهة التمويل، وذلك فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وفق النموذج المعتمد من صندوق الإسكان الاجتماعي في هذا الشأن.

سكن لكل المصريين وزارة الإسكان التمويل العقاري

