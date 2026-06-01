سكن لكل المصريين 9.. الإسكان تكشف موعد طرح شقق محدودي الدخل

كتب : محمد عبدالناصر

01:47 م 01/06/2026
    سكن لكل المصريين (1)
    سكن لكل المصريين (3)
    سكن لكل المصريين (4)
    سكن لكل المصريين (1)_1
    سكن لكل المصريين (5)

قال المهندس عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن وزارة الإسكان طرحت على المطورين العقاريين تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصرين لمحدودي الدخل لافتًا إلى أن الوزارة ستنتهي خلال شهر من توفير الأراضي المرفقة للحاجزين بإجمالي 318 فدانا.

19 ألف وحدة كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري

وأضاف خطاب، في تصريحات لاكسترا نيوز، أنه عقب الانتهاء من تجهيز الأراضي سيتم الإعلان عن طرح الوحدات السكنية للمواطنين للحجز ضمن سكن لكل المصريين 9، ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الدولة نجحت حتى الآن في توفير 809 آلاف وحدة سكنية تم تنفيذها لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، إلى جانب استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية أخرى في الوقت الحالي.

وتابع: يتم توفير الوحدات بتمويل عقاري على 20 سنة وبفائدة 8% و12% حاليا".

وأكد مساعد وزير الإسكان أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات، في المدن الجديدة بالقرب من مراكز العمل.

100 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية

وأوضح أن التمويلات العقارية تجاوزت 100 مليار جنيه، بعد زيادتها على مراحل منذ عام 2019، بما ساعد المواطنين على تملك وحداتهم السكنية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة شجعت أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكا على المشاركة فيها.

وأكد خطاب أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق شروطا رقابية صارمة منذ التقديم وحتى 7 سنوات بعد استلام الوحدة.

