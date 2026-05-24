يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 8» بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك للمواطنين المتقدمين ضمن الطرح المخصص، على أن يتم الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة، حتى غدا الاثنين 25 مايو في تمام الساعة 9 مساءً،

ويتم الحجز وفقًا للأكواد المحددة لكل وحدة سكنية والمدونة بكراسة الشروط.

وأوضح الصندوق أن الحجز يتم حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات المطروحة يتم تسليمها خلال مدة تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ التخصيص، مع الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة للعملية.