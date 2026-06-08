إعلان

شاشات مجانية للجماهير.. بورسعيد تستعد لمؤازرة المصري في نهائي كأس العاصمة

كتب : طارق الرفاعي

01:52 م 08/06/2026

شاشة عرض داخل مركز شباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، فتح عدد من مراكز الشباب والأندية بالمحافظة مجانًا أمام جماهير النادي المصري والمواطنين، مع توفير شاشات عرض كبرى لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، التي تجمع بين النادي المصري وإنبي.

دعم جماهيري للنادي المصري في كأس الرابطة

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الرياضة المصرية ومساندة النادي المصري خلال مواجهته المرتقبة، مع توفير أجواء جماهيرية آمنة ومنظمة تتيح للمشجعين متابعة المباراة والاستمتاع بها.

بورسعيد تجهز شاشات مجانية لدعم المصري في النهائي

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جرى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والأندية ومراكز الشباب للانتهاء من تجهيز مواقع المشاهدة، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لاستقبال الجماهير، بما يضمن خروج الفعالية بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

وأعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون عن دعمه الكامل للنادي المصري في المباراة النهائية، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، ومؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي والتتويج باللقب لإسعاد جماهيره.

جاهزية كاملة لاستقبال الجماهير

من جانبه، أكد محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن جميع المواقع المخصصة للمشاهدة أصبحت جاهزة لاستقبال الجماهير تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بما يوفر أماكن مجانية ومجهزة لمتابعة المباراة في أجواء منظمة وآمنة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للأسر والشباب لمتابعة الحدث الرياضي في بيئة مناسبة وآمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد المصري مراكز الشباب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. الكشف رسميًا عن نيسان ماجنيت كروس أوفر المصنعة في مصر
أخبار السيارات

بالفيديو.. الكشف رسميًا عن نيسان ماجنيت كروس أوفر المصنعة في مصر
لو تليفونك اتسرق.. 5 خطوات تساعدك على استعادة هاتفك المحمول
حوادث وقضايا

لو تليفونك اتسرق.. 5 خطوات تساعدك على استعادة هاتفك المحمول
الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. النفط يقفز والذهب يتراجع
اقتصاد

الحرب بين إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. النفط يقفز والذهب يتراجع
سجال عبر "إكس".. "صورة العلمين" تشعل الجدل بين وزيرا خارجية إيران وإسرائيل
شئون عربية و دولية

سجال عبر "إكس".. "صورة العلمين" تشعل الجدل بين وزيرا خارجية إيران وإسرائيل
عودة حبيب وتحسن مالي.. يونيو يحمل مفاجآت سارة لـ4 أبراج
نصائح طبية

عودة حبيب وتحسن مالي.. يونيو يحمل مفاجآت سارة لـ4 أبراج

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تقترب من 38 درجة