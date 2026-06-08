أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، فتح عدد من مراكز الشباب والأندية بالمحافظة مجانًا أمام جماهير النادي المصري والمواطنين، مع توفير شاشات عرض كبرى لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، التي تجمع بين النادي المصري وإنبي.

دعم جماهيري للنادي المصري في كأس الرابطة

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الرياضة المصرية ومساندة النادي المصري خلال مواجهته المرتقبة، مع توفير أجواء جماهيرية آمنة ومنظمة تتيح للمشجعين متابعة المباراة والاستمتاع بها.

بورسعيد تجهز شاشات مجانية لدعم المصري في النهائي

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جرى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والأندية ومراكز الشباب للانتهاء من تجهيز مواقع المشاهدة، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لاستقبال الجماهير، بما يضمن خروج الفعالية بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

وأعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون عن دعمه الكامل للنادي المصري في المباراة النهائية، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، ومؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي والتتويج باللقب لإسعاد جماهيره.

جاهزية كاملة لاستقبال الجماهير

من جانبه، أكد محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن جميع المواقع المخصصة للمشاهدة أصبحت جاهزة لاستقبال الجماهير تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بما يوفر أماكن مجانية ومجهزة لمتابعة المباراة في أجواء منظمة وآمنة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للأسر والشباب لمتابعة الحدث الرياضي في بيئة مناسبة وآمنة.