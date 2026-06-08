أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى خلال امتحان مادة الجبر الذي أداه الطلاب اليوم الإثنين وسط أجواء هادئة ومنضبطة.

أكثر من 30 ألف طالب يؤدون امتحان الجبر بالإسماعيلية

وأوضح وكيل الوزارة أن 30 ألفًا و703 طلاب وطالبات أدوا امتحان مادة الجبر داخل 167 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، مؤكدًا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات أو مشكلات أثرت على سير اللجان.

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال متابعته سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات، لمتابعة انتظام العمل والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية المختلفة.

ارتياح بين الطلاب لمستوى أسئلة الجبر

وأشار أيمن موسى إلى أن حالة من الارتياح سادت بين الطلاب عقب انتهاء الامتحان، حيث جاءت أسئلة مادة الجبر في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص داخل اللجان.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع استمرار التنسيق بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة وتحقيق أعلى درجات الانضباط طوال فترة الامتحانات.