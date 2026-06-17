وصلت أسرة كريمة، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المنوفية"، إلى محكمة جنايات شبين الكوم صباح اليوم، لحضور جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتلها داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

سادت حالة من الترقب بين أفراد أسرة المجني عليها قبل بدء الجلسة، حيث حرص عدد من أقاربها على التواجد داخل محيط المحكمة انتظارًا لقرار هيئة المحكمة في القضية التي شغلت الرأي العام بالمنوفية خلال الأشهر الماضية.

أكد عدد من أفراد الأسرة تمسكهم بحق ابنتهم، معربين عن أملهم في صدور حكم يحقق العدالة وينصف المجني عليها، بعد أشهر من التحقيقات وجلسات المحاكمة.

تفاصيل العثور على عروس المنوفية متوفاة

بدأت تفاصيل القضية في ديسمبر 2025، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على كريمة، وهي عروس شابة، متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، فيما كشفت التحريات وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، مع الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص كافة الظروف المحيطة بالواقعة.

أسفرت التحقيقات عن توجيه اتهام إلى الزوج بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات قبل إحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

شهدت جلسات المحاكمة حضورًا متكررًا من أسرة المجني عليها وأهالي قرية ميت برة، الذين تابعوا مجريات القضية عن قرب، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة واطلعت على أوراق القضية وتقاريرها الفنية.

أرجأت المحكمة خلال جلسة 19 مايو الماضي نظر القضية إلى جلسة اليوم 17 يونيو، لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في القضية، وسط متابعة واسعة من أهالي المنوفية وانتظار لقرار المحكمة.