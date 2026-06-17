يهتم كثيرون بمتابعة الصفات المرتبطة بالأبراج الفلكية، خاصة تلك المتعلقة بطريقة التعامل مع النجاح والطموح والمنافسة.

وبينما تعد الغيرة شعورا إنسانيا طبيعيا قد يمر به أي شخص، يرى خبراء الفلك أن بعض الأبراج تميل إلى المقارنة المستمرة مع الآخرين أو التفاعل بحساسية أكبر تجاه إنجازاتهم.

وبحسب موقع Astrology.com، فإن بعض الأبراج تتمتع بطموح مرتفع ورغبة قوية في التميز، ما قد يجعلها أكثر عرضة للشعور بالمنافسة أو الغيرة عند رؤية الآخرين يحققون نجاحات لافتة.