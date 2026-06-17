رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان محمد مرزبان، متأثرا بإصاباته البالغة التي تعرض لها إثر حادث سير على طريق الإسماعيلية، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد أيام من تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات.

وكان الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كشف في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الراحل قبل وفاته.

الحالة الصحية لمحمد مرزبان قبل وفاته

وقال جبريل: "هناك تدهور في حالة الوعي، ونزيف في المخ، وكدمات في أنسجة المخ، وكسر في قاع الجمجمة، بالإضافة إلى تجمع دموي على الرئتين".

وأضاف: "كان على جهاز التنفس الصناعي، والحالة غير مستقرة، وتم تركيب أنبوبتين صدريتين وتعويضه بأكياس من الدم".

وأكد أن الفنان الراحل كان يخضع لمتابعة دقيقة داخل غرفة العناية المركزة من فرق طبية متعددة التخصصات، شملت جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة، إلى جانب أطباء العناية المركزة، إلا أن حالته شهدت تدهورًا متسارعا خلال الساعات الأخيرة.

أبرز أعماله السينمائية

وعلى مدار مشواره الفني، شارك محمد مرزبان في عدد من الأعمال السينمائية، من أبرزها: "أيام السادات"، و"قلب جريء"، و"الرغبة"، و"غاوي حب"، و"خليج نعمة"، و"البلياتشو"، و"عسل أبيض"، وغيرها من الأعمال التي تنوعت بين الدراما والكوميديا.

أبرز أعماله الدرامية

كما قدم العديد من الأعمال التلفزيونية، من بينها: "أم كلثوم"، و"أين قلبي"، و"ملفات سرية"، و"مسألة مبدأ"، و"أوراق مصرية"، و"الحقيقة والسراب"، و"محمود المصري"، و"يوميات ونيس وأحفاده" الجزء السادس، و"ريش نعام".

آخر أعمال محمد مرزبان

وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

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