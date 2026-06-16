أثارت أعمال التكسير والتجهيزات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا داخل كوبري الباجور بمحافظة المنوفية حالة من الجدل بين الأهالي، خاصة أن الكوبري أعيد افتتاحه أمام حركة المرور منذ نحو شهرين فقط، بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من ثلاث سنوات ضمن مشروع الإحلال والتطوير.

وأبدى عدد من المواطنين وسائقي السيارات استغرابهم من عودة المعدات والعمال إلى موقع الكوبري خلال الأيام الماضية، متسائلين عن أسباب تنفيذ أعمال جديدة بعد فترة قصيرة من تشغيله، وما إذا كانت هناك أعمال لم تكتمل خلال مراحل التطوير السابقة.

وفي ردها على تلك التساؤلات، أكدت رئاسة مركز ومدينة الباجور أن الأعمال الحالية تأتي ضمن خطة استكمال رفع كفاءة الكوبري والحفاظ على سلامته الإنشائية، مشيرة إلى أن ما يتم تنفيذه يتعلق بتركيب الفواصل الخاصة بالكوبري، والتي تعد عنصرًا مهمًا لحماية المنشأ وضمان استدامته على المدى الطويل.

وتابع فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، سير العمل بالموقع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة خلال التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على الكوبري وعدم التأثير على حركة المرور اليومية.

كما شملت المتابعة استئناف أعمال دهانات الكوبري ضمن خطة تحسين المظهر الحضاري للمدينة، حيث شدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية مع الحفاظ على السيولة المرورية وعدم إعاقة حركة المواطنين أو المركبات.

وأكدت رئاسة المدينة أن الأعمال الحالية لا ترتبط بأي مشكلات إنشائية، وإنما تستهدف استكمال بعض اللمسات الفنية والتشغيلية النهائية، بما يساهم في رفع كفاءة الكوبري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية داخل المركز.