شهدت عزبة أبو جريدة التابعة لقرية السنباط بمركز الفيوم حادثًا مأساويًا، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مصرعها إثر انهيار جدار منزل عليها، ما تسبب في وفاتها في الحال.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوفاة فتاة داخل إحدى قرى المركز نتيجة حادث انهيار جدار.

وكشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الحادث وقع بسبب انهيار جدار منزل مشيد بالطوب الأبيض "البلوك" على رأس فتاة تدعى "وعد. ح" تبلغ من العمر 16 عامًا.

وأسفر الحادث عن وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وأُخطرت نيابة مركز الفيوم بالواقعة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسباب انهيار الجدار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.