في لفتة تعكس أعلى درجات الأمانة والمهنية، نجحت أطقم هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة المنيا في الحفاظ على متعلقات وأمانات مصابي حادث مروري عنيف وقع أمس عند مدخل مدينة ملوي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، إذ بلغت قيمة المضبوطات نحو 250 ألف جنيه.

وخلال التعامل مع المصابين ومراجعة متعلقاتهم الشخصية، عثرت الأطقم الإسعافية على مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية شملت دولارات أمريكية وريالات سعودية، إلى جانب عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية، ومشغولات ذهبية، وعدد من البطاقات البنكية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد دفعت بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفي إطار الإجراءات المتبعة، قامت الأطقم الإسعافية بالتحفظ على جميع الأمانات وحصرها بدقة، قبل تسليمها إلى ذوي المصابين بشكل رسمي، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحابها.