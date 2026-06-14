نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف في تحقيق إنجاز طبي لافت، بعد تمكنه من استخراج نحو 100 مسمار وصامولة حديدية من معدة مريض باستخدام منظار المعدة المتقدم، دون الحاجة إلى إجراء جراحة، في عملية دقيقة عكست مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية.

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياة المريض باستخدام المنظار فقط، دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، ما ساهم في تقليل المخاطر المحتملة وتجنب المضاعفات التي قد تنتج عن العمليات الجراحية المفتوحة.

تفاصيل استخراج 100 مسمار من بطن مريض دون تدخل جراحي

وأكد أن العملية تمت بنجاح رغم وجود عدد كبير من الأجسام المعدنية الحادة داخل المعدة، وهو ما تطلب مهارة ودقة عالية أثناء التعامل مع الحالة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن أهمية هذا التدخل الطبي تكمن في تجنب الجراحة المفتوحة وما قد يصاحبها من مضاعفات أو فترات تعافٍ طويلة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي نجح في استخراج المسامير والصواميل واحدة تلو الأخرى، مع الحفاظ الكامل على سلامة المريء وجدار المعدة، دون حدوث أي إصابات أو نزيف للمريض.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أن نجاح العملية يعكس مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، من خلال الاعتماد على أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، إلى جانب الكفاءات الطبية المدربة.

أسماء الفريق الطبي المشارك في العملية

وأوضح الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العملية جرت تحت إشراف الدكتورة دينا إسماعيل، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، وبمشاركة الدكتور محمود جمال، والدكتور عمرو حلمي، والدكتور محمد جمال.

كما شارك فريق التخدير المكون من الدكتور إيهاب طارق والدكتورة زينب محمد في متابعة الحالة والحفاظ على استقرارها طوال فترة الإجراء الطبي، فيما تولى فريق فنيي المناظير تجهيز الأدوات وتقديم الدعم الفني اللازم حتى انتهاء العملية بنجاح.

ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل النجاحات الطبية بمستشفيات جامعة بني سويف، ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات صحية متطورة والتعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة باستخدام أحدث تقنيات المناظير، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.