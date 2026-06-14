لقي عامل محارة مصرعه، إثر سقوطه من فوق سقالة خشبية بالطابق الخامس أثناء تأدية عمله بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات نجدة المحافظة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط عامل من علو بحي سكاكي، ووصوله جثة هامدة إلى المستشفى.

وانتقلت القيادات الأمنية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن المتوفى يُدعى "محمد عبد الرحيم أحمد" (36 عاماً)، ويعمل مبيض محارة، وأنه أثناء وقوفه على سقالة بالطابق الخامس لطلاء واجهة منزل بحي "أرض السلام" بمدينة الخارجة، اختل توازنه وسقط ليلقى حتفه في الحال متأثراً بكسور ونزيف داخلي حاد.

جرى نقل جثمان المتوفى بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة للبدء في الإجراءات القانونية المتبعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات؛ حيث أمرت بانتداب المفتش الطبي لبيان سبب الوفاة، وتكليف مكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة للانتقال وفحص موقع الحادث، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل، وعما إذا كان هناك إهمال جنائي من قِبل المقاول المسؤول من عدمه.