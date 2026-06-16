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البضاعة تحولت لتراب.. السيطرة على حريق هائل التهم مخزن سلع في المنيا- صور

كتب : جمال محمد

04:21 ص 16/06/2026
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز المنيا على حريق هائل اندلع في مخزن للسلع الغذائية بقرية زاوية سلطان، وتسبب في خسائر مادية كبيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن يضم كميات كبيرة من السلع الغذائية، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمنازل، بدون حدوث خسائر بشرية.

وقُدرت الخسائر بنحو مليوني جنيه، فيما رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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