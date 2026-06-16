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وزير الخارجية الإيراني: لبنان جزء من الاتفاق والتنفيذ الرسمي يبدأ الجمعة

كتب : وكالات

10:42 ص 16/06/2026

عباس عراقجي

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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من اتفاق إنهاء الحرب مع إيران، مشددا على أن ذلك يتضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأوضح عراقجي أن الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل فوري ونهائي في مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، صدر أمس، معتبرا أن أي هجوم عسكري تشنه إسرائيل على لبنان أو أي استمرار للاحتلال يمثل خرقا لمذكرة التفاهم.

وقال إن الطرف الأول في مذكرة التفاهم يضم الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يضم الطرف الثاني إيران وحزب الله، مشيرا إلى أن المفاوضات مع واشنطن ستستمر لمدة 60 يوما وتتضمن مناقشة الملف النووي والعقوبات.

وأضاف أن ملف إنهاء الحرب في لبنان يعد بندا ملزما ضمن ترتيبات إنهاء الحرب مع إيران، لافتا إلى أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة.

وأشار عراقجي إلى أن الملف النووي ومسألة رفع الحظر سيجري طرحهما خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، مؤكدا أن إعلان نهاية الحرب كان أبرز ما تحقق في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد أُعلن صباح الاثنين.

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